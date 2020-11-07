Кремлев: боксер Гассиев готов вернуться на ринг в ближайшее время

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу по двум версиям в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев готов в ближайшее время вернуться на ринг. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Гассиев в прошлую субботу нокаутировал в первом раунде албанца Нури Сефери в первом поединке после двухлетнего перерыва. Бой прошел в супертяжелом весе.

"Он готов вернуться в ближайшее время. Над этим будут работать промоутеры Мурата", - сказал Кремлев.

В активе 27-летнего Гассиева 27 побед (20 нокаутом) и одно поражение. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Затем россиянин проиграл украинцу Александру Усику и расстался с двумя титулами чемпиона мира.