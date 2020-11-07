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ATP

Медведев сыграет со Зверевым в финале теннисного турнира в Париже

Зверев в полуфинале обыграл вторую ракетку мира Рафаэля Надаля
Александр Зверев AP Photo/Thibault Camus
Описание
Александр Зверев
© AP Photo/Thibault Camus

ТАСС, 7 ноября. Александр Зверев, представляющий Германию, обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинальном матче теннисного турнира серии Masters в Париже.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу 23-летнего Зверева, который посеян на турнире под четвертым номером. Надаль имел первый номер посева.

Зверев во второй раз в карьере обыграл Надаля, на счету испанца пять побед. В финале Зверев встретится с россиянином Даниилом Медведевым (3), который ранее в субботу переиграл канадца Милоша Раонича (10).

Зверев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе 11 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Зверева на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США этого года, где он проиграл австрийцу Доминику Тиму.

Надаль занимает второе место в рейтинге ATP, он является победителем 86 турниров организации, на турнирах серии Большого шлема он побеждал 20 раз. В четвертьфинале он одержал 1000-ю победу на турнирах ATP в карьере, став четвертым теннисистом, достигшим этой отметки.

Турнир в Париже завершится 8 ноября. Общий призовой фонд соревнования составляет €3,15 млн.

Теги
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