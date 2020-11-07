Загитова с падением откатала показательную программу на шоу в Москве

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова с падением откатала показательную программу под песню Outro группы М83 на шоу "Влюбленные в фигурное катание" в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

18-летняя фигуристка выступала в первом отделении шоу и представила номер-посвящение маме хореографа группы Этери Тутберидзе Людмиле Шалашовой, служивший Загитовой показательной программой в прошлом сезоне. Спортсменка исполнила три прыжковых элемента, на одном из них допустила падение. Позднее в рамках шоу Загитова должна представить второй номер - новую постановку "Эсмеральда" из мюзикла "Нотр-Дам-де-Пари".

Загитова объявила о приостановлении карьеры в декабре прошлого года. Ранее ТАСС сообщал, что спортсменка не планирует участвовать в соревнованиях до конца нынешнего года.