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Фигурное катание

Загитова с падением откатала показательную программу на шоу в Москве

Загитова выступала в первом отделении шоу "Влюбленные в фигурное катание"

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова с падением откатала показательную программу под песню Outro группы М83 на шоу "Влюбленные в фигурное катание" в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

18-летняя фигуристка выступала в первом отделении шоу и представила номер-посвящение маме хореографа группы Этери Тутберидзе Людмиле Шалашовой, служивший Загитовой показательной программой в прошлом сезоне. Спортсменка исполнила три прыжковых элемента, на одном из них допустила падение. Позднее в рамках шоу Загитова должна представить второй номер - новую постановку "Эсмеральда" из мюзикла "Нотр-Дам-де-Пари".

Загитова объявила о приостановлении карьеры в декабре прошлого года. Ранее ТАСС сообщал, что спортсменка не планирует участвовать в соревнованиях до конца нынешнего года.

Теги
Фигурное катаниеЗагитова, Алина Ильназовна
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