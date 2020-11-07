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Футбол в России

"Тамбов" без главного тренера проиграл "Ахмату" в матче РПЛ

Грозненцы выиграли со счетом 1:0 и поднялись на седьмую строчку в таблице чемпионата

САРАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. "Ахмат" в гостях обыграл "Тамбов" со счетом 1:0 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, где "Тамбов" проводит домашние матчи текущего сезона.

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Единственный гол забил Артем Тимофеев (87-я минута). Встречу пропустил главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин, который в субботу был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Тесты на коронавирус команды и самого тренера перед матчем показали отрицательные результаты.

"Тамбов" после 14 туров занимает 13-е место турнирной таблицы с 12 баллами. "Ахмат" Андрея Талалаева идет седьмым, набрав 23 очка.

В следующем туре "Тамбов" 21 ноября сыграет в гостях с "Краснодаром", "Ахмат" в тот же день примет петербургский "Зенит".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА1391325-1028
2Спартак1484224-1528
3Зенит1383227-927
4Динамо1372415-1023
5Сочи1465322-2023
6Ростов1372416-1323
7Ахмат1472517-1623
8Локомотив1363414-1121
9Рубин1363421-1821
10Краснодар1353522-1518
11Урал1436511-1515
12Арсенал1434717-2613
13Тамбов1433811-1712
14Химки1323813-259
15Ротор141497-237
16Уфа141498-277

 

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