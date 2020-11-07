"Тамбов" без главного тренера проиграл "Ахмату" в матче РПЛ

САРАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. "Ахмат" в гостях обыграл "Тамбов" со счетом 1:0 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, где "Тамбов" проводит домашние матчи текущего сезона.

Единственный гол забил Артем Тимофеев (87-я минута). Встречу пропустил главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин, который в субботу был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Тесты на коронавирус команды и самого тренера перед матчем показали отрицательные результаты.

"Тамбов" после 14 туров занимает 13-е место турнирной таблицы с 12 баллами. "Ахмат" Андрея Талалаева идет седьмым, набрав 23 очка.

В следующем туре "Тамбов" 21 ноября сыграет в гостях с "Краснодаром", "Ахмат" в тот же день примет петербургский "Зенит".