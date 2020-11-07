"Тамбов" без главного тренера проиграл "Ахмату" в матче РПЛ

САРАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. "Ахмат" в гостях обыграл "Тамбов" со счетом 1:0 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, где "Тамбов" проводит домашние матчи текущего сезона.
Единственный гол забил Артем Тимофеев (87-я минута). Встречу пропустил главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин, который в субботу был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Тесты на коронавирус команды и самого тренера перед матчем показали отрицательные результаты.
"Тамбов" после 14 туров занимает 13-е место турнирной таблицы с 12 баллами. "Ахмат" Андрея Талалаева идет седьмым, набрав 23 очка.
В следующем туре "Тамбов" 21 ноября сыграет в гостях с "Краснодаром", "Ахмат" в тот же день примет петербургский "Зенит".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|13
|9
|1
|3
|25-10
|28
|2
|Спартак
|14
|8
|4
|2
|24-15
|28
|3
|Зенит
|13
|8
|3
|2
|27-9
|27
|4
|Динамо
|13
|7
|2
|4
|15-10
|23
|5
|Сочи
|14
|6
|5
|3
|22-20
|23
|6
|Ростов
|13
|7
|2
|4
|16-13
|23
|7
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|17-16
|23
|8
|Локомотив
|13
|6
|3
|4
|14-11
|21
|9
|Рубин
|13
|6
|3
|4
|21-18
|21
|10
|Краснодар
|13
|5
|3
|5
|22-15
|18
|11
|Урал
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|17-26
|13
|13
|Тамбов
|14
|3
|3
|8
|11-17
|12
|14
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-25
|9
|15
|Ротор
|14
|1
|4
|9
|7-23
|7
|16
|Уфа
|14
|1
|4
|9
|8-27
|7