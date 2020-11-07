Сборной России для победы на Кубке Карьяла необходимо в последнем матче обыграть чехов

ТАСС, 7 ноября. Сборная Чехии по хоккею победила со счетом 2:0 команду Финляндии в матче второго тура Кубка Карьяла - первого этапа Евротура. Встречи турнира проходят на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки без зрителей.

Голами у победителей отметились Андрей Нестрашил (13-я минута) и Ян Ордош (21).

Тренерский штаб хозяев принял решение провести домашний турнир игроками из чемпионата Финляндии. Чехи привезли опытный состав, в котором оказались семь игроков Континентальной хоккейной лиги, а также лучший защитник чемпионата мира 2019 года Филип Гронек, права на которого принадлежат "Детройту".

Сборная Чехии возглавила таблицу Кубка Карьяла, набрав 6 очков. Россияне идут вторыми (5), третье место занимает команда Швеции (1), замыкают таблицу финны (0). Чтобы выиграть турнир сборной России, выступающей игроками не старше 20 лет, нужно победить чехов в воскресенье (начало матча - 14:30 мск). Россиян устроит победа не в основное время - тогда при равенстве очков команда Игоря Ларионова окажется выше из-за победы в очной встрече.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы - четыре, чехи - два.