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Футбол в России

Футболист ЦСКА Фернандес из-за травмы будет тренироваться по индивидуальной программе

У защитника сборной России диагностировано повреждение мягких тканей задней поверхности левого бедра
Марио Фернандес Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Марио Фернандес
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 7 ноября. Медицинское обследование выявило у защитника футбольного клуба ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса повреждение мягких тканей задней поверхности левого бедра. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что в ближайшее время он будет тренироваться по индивидуальной программе.

Футболист получил повреждение 5 ноября в гостевом матче Лиги Европы против нидерландского "Фейенорда" (1:3). 30-летний игрок покинул поле в первом тайме, держась за заднюю поверхность бедра.

Фернандес вошел в состав сборной России на предстоящие матчи. 12 ноября состоится товарищеская игра против команды Молдавии (начало - 20:00 мск). 15 и 18 ноября команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова сыграет на групповом этапе Лиги наций сыграет со сборными Турции и Сербии соответственно. Все матчи пройдут в гостях.

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