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ATP

Тарпищев: Надаль был бы более удобным соперником для Медведева в финале турнира в Париже

Глава ФТР считает Александра Зверева принципиальным и неудобным соперником для россиянина
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль был бы более удобным соперником для россиянина Данила Медведева в финале турнира серии Masters в Париже. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Медведев в субботу переиграл канадца Милоша Раонича и сыграет в финале с представляющим Германию Александром Зверевым, который в полуфинале обыграл Надаля.

"Я бы хотел, чтобы он играл с Надалем. Нервная система у Дани только формируется, он испанца хорошо знает, и даже поражение было бы не критичным, - сказал Тарпищев. - Зверев же стал принципиальным и неудобным соперником".

"Но видно, что Медведев набирает и к Итоговому турниру будет в хорошей форме. И шансы на победу в финале, конечно, у него есть, кто бы ни был соперником", - добавил он.

Финал пройдет 8 ноября. Общий призовой фонд соревнования составляет €3,15 млн.

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