Повторный тест спортдиректора ФК "Тамбов" на коронавирус показал отрицательный результат

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Повторный тест на коронавирус спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова показал отрицательный результат. Об этом Худяков заявил ТАСС.

Ранее Худяков сообщал ТАСС, что заразился коронавирусом больше недели назад.

"Что касается меня, то первый тест, который я сдавал вчера, дал отрицательный результат. В понедельник меня ждет повторное тестирование. Если и тогда ничего не выявится, то я обязательно приду на следующий матч клуба", - сказал Худяков.

"Тамбов" после 14 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает 13-е место турнирной таблицы с 12 очками. Следующий матч команда проведет 21 ноября в гостях против "Краснодара".