Худяков: отсутствие заболевшего главного тренера отразилось на игре "Тамбова" с "Ахматом"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Отсутствие заболевшего пневмонией главного тренера "Тамбова" Сергея Первушина негативно отразилось на итоговом результате команды в домашнем матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом ТАСС заявил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Первушин в субботу был госпитализирован с подозрением на пневмонию, тесты на коронавирус команды и самого тренера перед матчем показали отрицательные результаты. Тем же вечером "Тамбов" уступил "Ахмату" со счетом 0:1.

"На мой взгляд, отсутствие главного тренера негативным образом отразилось на результате сегодняшнего матча. Если бы вместе с [помощником тренера] Тимуром Шипшевым был сегодня Сергей Первушин, могли быть приняты какие-то более продуктивные решения. Главный тренер может найти нужные слова в перерыве и по ходу матча", - сказал Худяков.

"Что касается здоровья Первушина, то мы сегодня с ним созванивались, состояние стабильное. Думаю, все будет хорошо", - заключил собеседник ТАСС.

"Тамбов" после 14 сыгранных матчей занимает 13-е место турнирной таблицы с 12 очками. В следующем туре команда 21 ноября сыграет в гостях с "Краснодаром".