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ММА

UFC спустя час вернул Нурмагомедова на первое место в сводном рейтинге

Ранее на первой позиции внезапно отказался ирландец Конор Макгрегор, занимавший 11-е место
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/Jon Gambrell
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/Jon Gambrell

ТАСС, 7 ноября. Россиянин Хабиб Нурмагомедов вернулся на первое место в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Рейтинг представлен на официальном сайте организации.

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Ранее в субботу на первой строчке рейтинга оказался ирландец Конор Макгрегор, что вызвало недоумение у поклонников смешанных единоборств и СМИ, так как ирландец последний поединок провел в январе.

Рейтинг откатили к предыдущей версии - от 27 октября. Макгрегор продолжает занимать в нем 11-е место.

Нурмагомедов в октябре победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом и объявил о завершении карьеры. Всего на счету 32-летнего спортсмена 29 побед и ни одного поражения.

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ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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