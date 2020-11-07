UFC спустя час вернул Нурмагомедова на первое место в сводном рейтинге

ТАСС, 7 ноября. Россиянин Хабиб Нурмагомедов вернулся на первое место в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Рейтинг представлен на официальном сайте организации.

Ранее в субботу на первой строчке рейтинга оказался ирландец Конор Макгрегор, что вызвало недоумение у поклонников смешанных единоборств и СМИ, так как ирландец последний поединок провел в январе.

Рейтинг откатили к предыдущей версии - от 27 октября. Макгрегор продолжает занимать в нем 11-е место.

Нурмагомедов в октябре победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом и объявил о завершении карьеры. Всего на счету 32-летнего спортсмена 29 побед и ни одного поражения.