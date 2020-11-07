"Бавария" обыграла дортмундскую "Боруссию" в бундеслиге, одержав десятую победу подряд

ТАСС, 7 ноября. Мюнхенская "Бавария" в гостях со счетом 3:2 победила дортмундскую "Боруссию" в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

В составе "Баварии" забили Давид Алаба (45-я минута), Роберт Левандовский (48) и Лерой Сане (80). У "Боруссии" отличились Марко Ройс (45) и Эрлинг Холанд (83). Еще два гола Левандовского (27, 90) были отменены после просмотра видеоповторов.

Мюнхенцы одержали десятую победу подряд во всех турнирах. "Бавария" является действующим победителем чемпионата и Кубка Германии, а также Лиги чемпионов. Мюнхенцы также в четвертый раз подряд обыграли "Боруссию" во всех турнирах.

Левандовский забил 259-й гол в 300-м матче за "Баварию". До этого он представлял "Боруссию", в составе которой дважды стал чемпионом Германии, по разу - обладателем кубка и суперкубка страны, а также в 2013 году вышел в финал Лиги чемпионов, в котором дортмундцы проиграли "Баварии" (1:2). После завершения сезона-2013/14 он присоединился к мюнхенскому клубу на правах свободного агента.

После семи туров "Бавария" возглавляет таблицу чемпионата, набрав 18 очков. "Боруссия" идет третьей с 15 очками.

В следующем туре лидер чемпионата сыграет дома с бременским "Вердером", "Боруссия" сыграет в гостях с берлинской "Гертой". Оба матча пройдут 21 ноября.