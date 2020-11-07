Загитова представила показательный номер, подготовленный к ЧМ-2020 в Канаде

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова представила показательную программу "Эсмеральда" из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" на шоу "Влюбленные в фигурное катание" в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее было объявлено, что данный номер фигуристка готовила в качестве показательного к чемпионату мира 2020 года в Канаде. В его рамках должна была состояться первая в истории церемония вручения наград премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards, где Загитова претендовала на приз самому ценному фигуристу сезона (не вошла в окончательный список номинантов). Предполагалось, что на церемонии фигуристка выступит с данным номером, однако турнир был отменен из-за коронавируса, а премию было решено провести в онлайн-режиме.

В ходе проката фигуристка выполнила тройные лутц и флип. Чуть ранее в рамках шоу 18-летняя спортсменка представила свою прошлогоднюю показательную программу под песню группы M83 Outro.

Загитова приостановила карьеру в декабре прошлого года. Ранее ТАСС сообщал, что фигуристка не планирует участвовать в соревнованиях до конца нынешнего года.