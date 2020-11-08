Четвертый этап Кубка России по фигурному катанию стартует в Казани

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Предпоследний, четвертый этап Кубка России по фигурному катанию стартует в воскресенье во Дворце спорта в Казани. Соревнования являются частью отбора спортсменов на чемпионат России в Челябинске.

Основное внимание болельщиков будет приковано к турниру одиночниц, где впервые в сезоне выступит чемпионка Европы Алена Косторная, перешедшая в межсезонье из группы тренера Этери Тутберидзе в академию "Ангелы Плющенко", а также еще одна бывшая фигуристка Тутберидзе, которая тренируется у Плющенко, Александра Трусова. Кроме того, в турнире ожидается участие Станиславы Константиновой, Софьи Самодуровой, Майи Хромых, Елизаветы Нугумановой, Валерии Шульской и других.

В парном катании обращает на себя внимание участие сразу трех пар, пропустивших начало сезона из-за коронавируса у партнеров. В Казани стартуют серебряные призеры командного турнира Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В соревнованиях мужчин выступят Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Илья Яблоков и другие спортсмены. В турнире танцоров в Казани самыми известными из участников будут чемпионы мира среди юниоров Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Заявленные ранее на турнир бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин пропустят старт - фигуристы находятся на самоизоляции из-за острого ОРВИ у одного из тренеров группы.