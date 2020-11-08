Четвертый этап Кубка России по фигурному катанию стартует в Казани

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Предпоследний, четвертый этап Кубка России по фигурному катанию стартует в воскресенье во Дворце спорта в Казани. Соревнования являются частью отбора спортсменов на чемпионат России в Челябинске.
Основное внимание болельщиков будет приковано к турниру одиночниц, где впервые в сезоне выступит чемпионка Европы Алена Косторная, перешедшая в межсезонье из группы тренера Этери Тутберидзе в академию "Ангелы Плющенко", а также еще одна бывшая фигуристка Тутберидзе, которая тренируется у Плющенко, Александра Трусова. Кроме того, в турнире ожидается участие Станиславы Константиновой, Софьи Самодуровой, Майи Хромых, Елизаветы Нугумановой, Валерии Шульской и других.
В парном катании обращает на себя внимание участие сразу трех пар, пропустивших начало сезона из-за коронавируса у партнеров. В Казани стартуют серебряные призеры командного турнира Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
В соревнованиях мужчин выступят Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Илья Яблоков и другие спортсмены. В турнире танцоров в Казани самыми известными из участников будут чемпионы мира среди юниоров Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Заявленные ранее на турнир бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин пропустят старт - фигуристы находятся на самоизоляции из-за острого ОРВИ у одного из тренеров группы.
Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта Республики Татарстан, этап Кубка России в Казани, несмотря на усложнившуюся эпидемиологическую обстановку, пройдет в присутствии болельщиков, но под строгим контролем - Дворец спорта, вмещающий 3 345 зрителей, примет не больше 2 330 человек. На соревнования будут пускать строго в масках с прохождением термометрии на входе; зоны для просмотра соревнований для спортсменов, тренеров, судей, официальных лиц, гостей и прессы будут отдельными, также все группы зрителей разделены по зонам. Отменены парад-открытие и пресс-конференция с участием спортсменов, а журналисты смогут прийти на объект только со справкой об отрицательном тесте на COVID-19 - в микст-зоне будут находиться не более пяти корреспондентов; под строгим контролем будет место проживания и питания спортсменов, тренеров, судей.
8 ноября с короткими программами выступят мужчины и женщины, 9 ноября определятся победители в мужском и женском турнирах, с ритм-танцем выступят дуэты, 10 ноября определятся победители в соревнованиях танцоров, также с короткими программами выступят пары, 11 ноября станут известны победители в парном катании. Параллельно с выступлениями взрослых спортсменов на льду Дворца спорта в эти дни будут соревноваться и юниоры. Турнир завершится 12 ноября. Заключительный этап Кубка России пройдет в начале декабря в Москве.