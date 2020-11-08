Российские самбисты завоевали девять медалей во второй день чемпионата мира

ТАСС, 8 ноября. Российские самбисты завоевали четыре золотые медали во второй день чемпионата мира в Сербии. Соревнования проходят в городе Нови-Сад.

Чемпионами мира стали Вера Лоткова (весовая категория до 52 кг) и Владимир Гладких (до 57 кг). Серебряные медали завоевали Билан Надюков (до 74 кг), Вячеслав Михайлин (до 100 кг), бронзовые - Екатерина Оноприенко (до 64 кг) и Жанара Кусанова (до 80 кг).

В боевом самбо победили Алексей Иванов (до 82 кг) и Валентин Молдавский (свыше 100 кг), серебряным призером стал Александр Саликов (до 62 кг).

Чемпионаты мира по самбо проходят ежегодно с 1973 года. Текущее мировое первенство завершится 8 ноября. Изначально турнир должен был пройти в Ашхабаде, но в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, Федерация самбо Туркменистана была вынуждена отказаться от его организации.