Шварц дождался. Программа 14-го тура РПЛ завершится в воскресенье

ТАСС, 8 ноября. Программа 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. Между собой сыграют подмосковные "Химки" и казанский "Рубин" (начало - 14:00 мск), ЦСКА и "Ростов" (16:30), петербургский "Зенит" и "Краснодар" (19:00), московские "Динамо" и "Локомотив" (19:00). Центральный матч воскресенья пройдет в Санкт-Петербурге, где встретятся два участника Лиги чемпионов, которые на европейской арене пока не радуют отечественных болельщиков результатами. На этой неделе "Зенит" и "Краснодар" упустили шанс одержать первые победы в главном клубном европейском турнире. Команда Сергея Семака дома не смогла удержать победный счет в матче с итальянским "Лацио" (1:1), а "Краснодар", ведя на выезде у испанской "Севильи" в два мяча и при удалении у соперника, вовсе проиграл со счетом 2:3. Оба клуба идут на последних местах в своих группах.

На эту тему Столичное двоевластие. "Спартак" сравнялся по очкам с ЦСКА в РПЛ

В 13-м туре РПЛ "Зенит" на выезде выиграл у подмосковных "Химок" (2:0). Всего из семи гостевых матчей в нынешнем турнире подопечные Семака уступили только раз - в пятом туре московскому "Динамо". В остальных у петербургского клуба три победы и три ничьи. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице с 27 очками. Краснодарцы в прошлом туре проиграли в Грозном "Ахмату" (0:2). Для команды Мурада Мусаева это поражение стало четвертым кряду, включая матчи Лиги чемпионов. "Краснодар" опустился на 10-е место в турнирной таблице с 18 очками. Очные матчи этих команд всегда проходят очень результативно. Последние пять встреч соперники обязательно поражают ворота друг друга, забив в общей сложности 18 мячей (3,6 гола за игру). А вот по победам явный перевес на стороне "Зенита", выигравшего 11 матчей против трех у "Краснодара". При этом краснодарцы дважды выигрывали в Санкт-Петербурге, в 2018-м (2:1) и 2015-м (2:0). Нынешний лидер атак "Зенита" Александр Ерохин, который по забитым голам (6) в нынешнем турнире догнал Сердара Азмуна и Артема Дзюбу, начинал карьеру в РПЛ именно в краснодарской команде. Зенитовец забивал в последних пяти матчах, включая гол в ворота "Лацио". У Дзюбы, который не забивает уже четыре тура, есть хороший шанс прервать свою сухую серию именно в воскресном матче. В четырех последних играх против "Краснодара" у капитана "Зенита" пять забитых мячей. Первое знакомство с московским дерби Не менее статусный матч пройдет на "ВТБ-Арене", где в московском дерби сойдутся "Динамо" и "Локомотив". Для нового главного тренера бело-голубых Сандро Шварца эта первая встреча против столичного клуба. "Рад впервые поучаствовать в дерби. Уверен, что будет особая атмосфера на стадионе", - поделился на пресс-конференции ощущениями от предстоящего события немецкий специалист.

На эту тему Решение об участии Шунина в матче с "Локомотивом" будет принято в ближайшее время

У его сербского коллеги Марко Николича из "Локомотива" таких матчей в РПЛ уже четыре. Под его руководством железнодорожники дважды обыграли ЦСКА, сыграли вничью и уступили "Спартаку". Во вторник красно-зеленые провели энергозатратный матч в Лиге чемпионов, где смогли на своем поле отобрать очки у испанского "Атлетико" (1:1) и заслужили похвалу от специалистов и российской прессы. А вот после поражения в 13-м туре от "Сочи" (1:2) команда опустилась на восьмую позицию в турнирной таблице. При Шварце динамовцы выиграли уже два матча подряд, хотя в предыдущем туре едва не лишились двух очков на выезде с "Тамбовом" (3:2). Спас ситуацию вратарь Антон Шунин, парировавший пенальти на девятой компенсированной ко второму тайму минуте. В итоге бело-голубые после 13 матчей расположились на четвертой строчке в турнирной таблице. Шунин, скорее всего, пропустит воскресный матч. В четверг его тест на коронавирус показал сомнительный результат, игрок был изолирован от команды. В полном объеме ведут подготовку пропустившие предыдущую встречу полузащитник Никола Моро, форвард Клинтон Н'Жи и вратарь Игорь Лещук. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом - 2:1. Причем в роли хозяина поля "Динамо" не может выиграть у железнодорожников шесть матчей кряду (две ничьи, четыре поражения), проиграв три последних встречи с общим счетом 1:7. Последнюю победу динамовцы в дерби одержали 9 марта 2013 года со счетом 1:0. Вновь при пустых трибунах Второй домашний матч подряд "Химки" проведут без зрителей. В прошлом туре красно-черные на "Арене-Химки" уступили "Зениту" (0:2), теперь сыграют без поддержки с "Рубином". Правительство Московской области продлило запрет на проведение спортивных мероприятий с присутствием болельщиков до 22 ноября. Первоначально ограничения в регионе действовали до 7 ноября.

На эту тему Футболист ЦСКА Фернандес из-за травмы будет тренироваться по индивидуальной программе

Команда Игоря Черевченко занимает 14-е место с девятью очками. "Химки" еще не побеждали "Рубин" в РПЛ (ничья, пять поражений). В прошлом году команды пересеклись в 1/16 финала Кубка России, матч в Химках принес крупную победу хозяевам со счетом 3:0. Авторы голов Аршак Корян, Илья Кухарчук и Евгений Гапон играют за подмосковный клуб и сейчас. Последний раз в премьер-лиге соперники встречались в сезоне-2009, казанцы выиграли обе встречи: 2:1 дома и 3:2 на выезде. В лазарете у химчан находится полузащитник Данил Казанцев, под вопросом участие в матче Арсения Логашова. "Рубин" в среду неудачно слетал в Хабаровск, где уступил в групповом раунде Бетсити - Кубка России местному СКА (0:1). Вдобавок у казанцев в этом матче сотрясение мозга получил полузащитник Дарко Йевтич. Под вопросом участие в воскресной встрече полузащитника Олега Шатова (пищевое отравление) и лучшего бомбардира команды Джорджа Деспотовича (6 мячей), который получил повреждение в прошлом туре. Казанцы после 13 матчей идут на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. Гроза лидеров После 13 матчей ЦСКА возглавляет турнирную таблицу с 28 очками. Команда Виктора Гончаренко выиграла в турнире четыре последних матча с общим счетом 11:2. В четверг армейцы потерпели неприятное поражение в третьем туре группового этапа Лиги Европы в Роттердаме от "Фейенорда" (1:3). В воскресенье хозяевам не смогут помощь травмированные Григорий Щенников, Бруно Фукс, Кирилл Набабкин и Марио Фернандес. "Ростов" второй матч подряд сыграет в Москве, у команды 23 очка и пятое место в турнирной таблице. В прошлом туре команда Валерия Карпина на "Открытии-Арене" обыграла "Спартак" (1:0) и лишила красно-белых лидерства в турнире. В воскресенье то же самое ростовчане могут повторить и с ЦСКА. В октябре прошлого года армейцы, также возглавлявшие на тот момент таблицу РПЛ, уступили ростовчанам со счетом 1:3, после этого команда Гончаренко покинула первую строчку в таблицу и больше в том сезоне на нее не поднималась. Ростовчане для ЦСКА крайне неудобный соперник в последнее время. Из четырех последних матчей у армейцев всего одна ничья при трех поражениях. Последняя победа была добыта в Ростове-на-Дону 1 апреля 2018 года (2:1). Всего в РПЛ команды встречались 34 раза, ЦСКА выиграл 16 раз, "Ростов" - 12, шесть встреч завершились вничью.