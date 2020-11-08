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ММА

Орловский победил Босера в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе

Белорусский боец выиграл единогласным решением судей

ТАСС, 8 ноября. Белорус Андрей Орловский победил канадца Таннера Босера в поединке тяжелой весовой категории (свыше 93 кг) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 182, который завершился в Лас-Вегасе.

Главный бой вечера завершился единогласным решением судей.

На счету 41-летнего Орловского теперь 30 побед и 19 поражений в смешанных единоборствах (ММА), два боя были признаны несостоявшимися. 29-летний Босер потерпел седьмое поражение при 19 победах и одной ничьей. Чемпионом дивизиона является американец Стипе Миочич.

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