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Фигурное катание

Фигурист Самсонов не выступит на этапе Кубка России в Казани

Спортсмен не успел восстановиться от травмы
Даниил Самсонов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Даниил Самсонов
© Сергей Бобылев/ТАСС

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Двукратный чемпион России среди юниоров фигурист Даниил Самсонов не выступит на четвертом этапе Кубка России, спортсмен не успел восстановиться от травмы, связанной с болезнью Осгуда-Шляттера. Об этом ТАСС сообщил один из тренеров фигуриста.

15-летний Самсонов пропустил контрольные прокаты, которые проходили в конце августа, однако планировал участие в двух заключительных этапах Кубка России - в Казани и Москве.

"Даня не выступит в Казани, его еще беспокоят болевые ощущения", - сообщил собеседник агентства.

Этап Кубка России по фигурному катанию в Казани пройдет с 8 по 12 ноября. Турнир является этапом отбора на чемпионат России, который состоится в конце декабря в Челябинске.

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