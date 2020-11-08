Глейхенгауз рассказал, что нужно фигуристке Загитовой для возвращения в спорт

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Олимпийской чемпионке, чемпионке мира и Европы по фигурному катанию Алине Загитовой необходимо в полной мере восстановить прежний технический набор для успешного возобновления карьеры. Такое мнение журналистам высказал хореограф группы Этери Тутберидзе, у которой тренируется фигуристка, Даниил Глейхенгауз.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. В субботу 18-летняя спортсменка впервые с прошлого сезона представила новый показательный номер на шоу в Москве.

"Для того, чтобы вернуться, нужно восстановить хотя бы все то, что она умела, - отметил Глейхенгауз. - Чисто прыгать пять тройных, каскады "3-3", плюс набрать физические кондиции для того, чтобы выкатывать этот набор во второй половине программы. Если она это сделает, тогда можно будет уже говорить о возвращении".

При этом Глейхенгауз сообщил, что в последнее время Загитова увеличила количество тренировок. "Сейчас она и правда стала меньше учиться - больше тренироваться, как в старые добрые времена, - сказал он. - Для чего она тренируется? На этот вопрос сможет ответить только она сама".

"Она взрослеет, именно это и чувствуется, - отметил Глейхенгауз. - Перед тобой уже не маленькая девочка, а взрослый человек со своими мышлением, планами. Мне нравится наблюдать за этим, и это здорово, что на наших глазах она из маленькой девочки, которая выиграла Олимпиаду, стала красивой девушкой. И продолжает дарить радость зрителям".