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Фигурное катание

Глейхенгауз назвал несчастным случаем ошибку Загитовой на прыжке на шоу в Москве

Спортсменка допустила падение на тройном флипе
Алина Загитова Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова допустила ошибку на прыжке в ходе шоу "Влюбленные в фигурное катание" в Москве из-за несчастного случая. Такое мнение журналистам высказал хореограф группы Этери Тутберидзе, у которой тренируется фигуристка, Даниил Глейхенгауз.

В субботу 18-летняя спортсменка впервые с прошлого сезона представила новый показательный номер "Эсмеральда". Кроме того, Загитова выступила с еще одной постановкой - показательным номером прошлого сезона, в ходе которого допустила падение на тройном флипе.

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"Мы так же пошутили, что это все Хавьер Фернандес (семикратный чемпион Европы и двукратный - мира - прим. ТАСС) оставил дырку после себя, - сказал Глейхенгауз в ответ на вопрос, не сказалось ли качество льда на прокате спортсменки. - Да нет, конечно, это несчастный случай - бывает, когда с ребра слетела".

"Честно скажу, что мне очень понравилось, как она откатала свой новый номер - "Эсмеральду", немножко волновалась в программе с цветком (под композицию Outro группы M83, этот номер посвящен балетному хореографу Загитовой и других фигуристок группы Этери Тутберидзе, матери Глейхенгауза Людмиле Шалашовой, ушедшей из жизни в августе прошлого года), - добавил специалист. - Потому что большой перерыв для любого спортсмена волнителен, так как нужно было прочувствовать лед. В "Эсмеральде", как вы заметили, она уже раскаталась и, по мне, очень здорово откатала, сделала все прыжки. Думаю, что самая главная премьера прошла успешно".

Загитова приостановила карьеру в декабре прошлого года. Ранее ТАСС сообщал, что фигуристка не планирует соревноваться до конца 2020 года.

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Фигурное катаниеЗагитова, Алина Ильназовна
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