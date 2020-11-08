Команда "Солидарность" Нагорного и Утимуры победила на турнире по гимнастике в Токио

ТАСС, 8 ноября. Команда "Солидарность", за которую выступили россиянин Никита Нагорный и трехкратный олимпийский чемпион японец Кохэй Утимура, одержала победу на турнире по спортивной гимнастике. Соревнования прошли в Токио.

Команда "Солидарность" суммарно набрала 423,600 балла. Вместе с Нагорным за "Солидарность" выступали россияне Елена Герасимова, Александра Щеколдина и Дмитрий Ланкин. Их соперники команда "Дружба", за которую выступали россияне Ангелина Мельникова, Яна Ворона, Артур Далалоян и Алексей Ростов, показала результат 421,300 балла.

В турнире принимали участие по восемь спортсменов (четыре мужчины и женщины) из Японии, России, Китая и США.

Накануне турнира стало известно о заражении Утимуры коронавирусом, однако впоследствии выяснилось, что тест показал ложноположительный результат. Утимура также является десятикратным чемпионом мира и четырехкратным серебряным призером Олимпийских игр. В активе Нагорного серебряная награда Олимпийских игр, три победы на чемпионатах мира и шесть - на чемпионатах Европы.