Тренер: гимнасты РФ достойно выступили в Токио, несмотря на сложности с акклиматизацией

ТАСС, 8 ноября. Российские гимнасты сумели достойно выступить на международном турнире в Токио, несмотря на то, что у них не было возможности для нормальной акклиматизации после длительного перелета из Москвы. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

8 ноября в Токио прошел международный турнир по спортивной гимнастике, в котором принимали участие по восемь спортсменов (четыре мужчины и женщины) из Японии, России, Китая и США. Участники соревнований были поделены на две команды: "Солидарность" и "Дружба". Из россиян за "Солидарность" выступали Никита Нагорный, а также Елена Герасимова, Александра Щеколдина и Дмитрий Ланкин, за "Дружбу" - Ангелина Мельникова, Яна Ворона, Артур Далалоян и Алексей Ростов. Победу одержала "Солидарность" (423,600 балла против 421,300 у "Дружбы").

"Чувствуется, что все гимнасты были не в лучшей форме, как россияне, так и иностранцы. Было немало ошибок у той же Мельниковой или Нагорного. Но они, несмотря на свою не самую лучшую форму, не убавляли сложности в своих комбинациях, ничего не выбросили. Это дорогого стоит", - подчеркнула Родионенко.

"Из-за того, что спортсмены очень давно не выступали, они очень волновались, что также негативно отражалось на исполнении. Расстроило меня выступление Артура Далалояна, которого я сегодня вообще не узнала. Те травмы, которые он долго залечивал, видимо, сказались. Но в целом все нормально, к первому международному старту, который будет в апреле, я думаю, все будет в порядке с нашими спортсменами", - продолжила собеседница ТАСС.

Родионенко считает, что на выступлении российских гимнастов не могла не отразиться акклиматизация. "Выступать на третий день после прилета было особенно тяжело. У китайцев и японцев часовые пояса не сильно разнятся, да и американцам пришлось меньше лететь в Токио, чем нам. Но все равно для нас участие в этом турнире было очень важно, сегодня встретились представители четырех сильнейших в гимнастическом отношении стран", - заключила тренер.

Следующим международным стартом для российских гимнастов должен стать предолимпийский чемпионат Европы, который пройдет в швейцарском Базеле с 21 по 25 апреля 2021 года. Декабрьское европейское первенство в Турции сборная России пропустит из-за пандемии коронавируса. Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.