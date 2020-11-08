Артем Дзюба не будет вызван на ноябрьский сбор команды России по футболу

ТАСС, 8 ноября. Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба не будет вызван в расположение национальной команды на ноябрьские сборы. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментарий которого приводит пресс-служба национальной команды.

"Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной, - сказал Черчесов. - В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию".