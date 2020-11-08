Московский "Локомотив" впервые в истории сыграет в женской Лиге чемпионов по футболу

ТАСС, 8 ноября. Московский футбольный клуб "Локомотив" в следующем сезоне примет участие в женской Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Локомотив" обеспечил себе как минимум вторую строчку в таблице чемпионата России и впервые в истории заслужил право принять участие в турнире.

Ранее в Лиге чемпионов дебютировал российский ЦСКА, который в первом квалификационном раунде обыграл дома эстонскую "Флору" (2:0). Во втором раунде столичная команда 19 ноября сыграет в гостях с австрийским клубом "Санкт-Пёльтен".

В чемпионате России после 12 матчей лидирует "Локомотив", набрав 28 очков. Далее идут ЦСКА (27 очков) и "Рязань-ВДВ" (18), которые провели по 11 матчей. Турнир с участием 8 команд состоит из 14 туров.