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Лига чемпионов

Московский "Локомотив" впервые в истории сыграет в женской Лиге чемпионов по футболу

Клуб обеспечил себе как минимум второе место в чемпионате России

ТАСС, 8 ноября. Московский футбольный клуб "Локомотив" в следующем сезоне примет участие в женской Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Локомотив" обеспечил себе как минимум вторую строчку в таблице чемпионата России и впервые в истории заслужил право принять участие в турнире.

Ранее в Лиге чемпионов дебютировал российский ЦСКА, который в первом квалификационном раунде обыграл дома эстонскую "Флору" (2:0). Во втором раунде столичная команда 19 ноября сыграет в гостях с австрийским клубом "Санкт-Пёльтен".

В чемпионате России после 12 матчей лидирует "Локомотив", набрав 28 очков. Далее идут ЦСКА (27 очков) и "Рязань-ВДВ" (18), которые провели по 11 матчей. Турнир с участием 8 команд состоит из 14 туров.

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