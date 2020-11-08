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Сборные по футболу

Товарищеский матч между футбольными сборными Молдавии и России пройдет без зрителей

Встреча пройдет 12 ноября в Кишиневе

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Товарищеская встреча между сборными Молдавии и России по футболу почти наверняка пройдет без зрителей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федерации футбола Молдавии.

Матч Молдавия - Россия пройдет 12 ноября в Кишиневе.

"Скорее всего, матч пройдет без зрителей, на 99 процентов, - сказали в пресс-службе. - Мы не получили никакого ответа от правительства по этому поводу. По крайнему сроку не мы решаем. Даже если он придет, не успеем подготовить все необходимые меры".

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