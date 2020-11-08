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Летние олимпийские виды спорта

Власенко переизбран в бюро Европейской лиги плавания

Также был переизбран глава организации итальянец Паоло Барелли
Глава национальных федераций синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло Алексей Власенко Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Глава национальных федераций синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло Алексей Власенко
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Алексей Власенко переизбран в бюро Европейской лиги плавания (LEN). Об этом он сообщил ТАСС.

Выборы на руководящие должности состоялись в воскресенье на конгрессе LEN, который прошел в формате видеоконференции. Изначально конгресс должен был собраться 10 мая в Будапеште, однако из-за начавшейся пандемии коронавируса заседание было перенесено на осень.

В бюро LEN Власенко является единственным представителем России. Впервые в его состав он был избран в июне 2018 года.

Власенко 55 лет, он возглавляет общероссийские спортивные федерации по синхронному плаванию, водному поло и прыжкам в воду.

Также в ходе конгресса был переизбран глава организации итальянец Паоло Барелли, который возглавляет LEN с 2012 года.

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