У бывшего футболиста "Зенита" Ивановича выявлен коронавирус

ТАСС, 8 ноября. Результат теста на коронавирус защитника английского футбольного клуба "Вест Бромвич" Бранислава Ивановича показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также коронавирус выявлен у Матеуса Перейры.

36-летний Иванович подписал контракт с "Вест Бромвичем" летом 2020 года. До этого серб с 2017 года представлял российский "Зенит" (Санкт-Петербург), за сине-бело-голубых защитник провел 125 игр, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020) и обладателем Кубка России (2020).

Помимо "Зенита", Иванович в России выступал за московский "Локомотив", с которым в 2007 году выиграл Кубок России. С 2008 по 2017 год он играл за "Челси", в составе которого дважды выиграл чемпионат Англии (2010, 2015), три раза - Кубок Англии (2009, 2010, 2012) и однажды - суперкубок (2009), а также становился победителем Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013).