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Шахматные турниры

Зрителей не допустят на суперфинал чемпионата России по шахматам из-за пандемии

Суперфиналы мужского и женского чемпионатов пройдут в декабре в Москве
Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Зрители не будут допущены на суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин из-за пандемии. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

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"Главное событие ближайшего времени - суперфинал чемпионата России, который пройдет в декабре в Москве, - сказал Филатов. - Из-за пандемии зрители не будут допущены. Все будут следить онлайн. Сейчас просто небезопасно для болельщиков".

Суперфиналы 73-го чемпионата России среди мужчин и 70-го первенства страны среди женщин пройдут с 5 по 17 декабря в Москве. Местом проведения турниров станет Центральный дом шахматиста им. М. М. Ботвинника, в здании которого располагается Музей шахмат.

Начиная с 2012 года ФШР при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко проводит шахматные соревнования в ведущих музеях России и мира. Под эгидой проекта "Шахматы в музеях" с 2013 года проходят все суперфиналы чемпионатов России.

Действующим чемпионом страны среди мужчин является Евгений Томашевский, среди женщин - Ольга Гиря.

Теги
Филатов, Андрей ВасильевичШахматные турниры
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