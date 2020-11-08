Сборная России по хоккею молодежным составом выиграла Кубок Карьяла

Шайбы в матче забросили Родион Амиров (19), Егор Чинахов (21) и Егор Афанасьев (29). Амиров стал первым российским хоккеистом, отличившимся в трех дебютных матчах за главную команду.

Весь турнир россияне провели игроками не старше 20 лет, которые являются кандидатами на молодежный чемпионат мира, турнир состоится с 26 декабря по 5 января в Канаде. Обязанности главного тренера команды на турнире исполнял наставник молодежной сборной Игорь Ларионов, капитаном сборной выступил Василий Подколзин. Чехи привезли опытный состав, в котором оказались семь игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги, а также лучший защитник чемпионата мира 2019 года Филип Гронек, права на которого принадлежат клубу Национальной хоккейной лиги "Детройт".

Россияне одержали победы во всех трех матчах и набрали восемь очков. В первом туре российская команда обыграла сборную Финляндии (6:2), во второй игре в серии буллитов оказалась сильнее команды Швеции (2:1 Б). Второе место в турнирной таблице заняла сборная Чехии (6). Третье место определится по итогам очной встречи между шведами (1) и финнами (0), которая пройдет позднее в воскресенье (начало - 18:30 мск).

Евротур в нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года, до этого турнир носил название Кубок Сауна и Рождественский Кубок Карьяла. Сборная России выиграла турнир в девятый раз (1992, 2006-2009, 2011, 2016, 2018, 2020). Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12, шведы выигрывали финский этап Евротура четыре раза, чехи - два.