Ларионов надеется, что после этапа Евротура в клубах КХЛ будут чаще доверять молодежи

Сборная России выиграла первый этап Евротура, одержав победы во всех трех матчах. Весь турнир россияне провели игроками не старше 20 лет. Обязанности главного тренера команды на турнире исполнял наставник молодежной сборной Игорь Ларионов.

"Процесс развития не заканчивается, ребята совсем еще молодые, им по 18-19 лет. То, что они получили колоссальный опыт на этом турнире и сыграли в форме национальной команды, это большой плюс, всплеск, - сказал Ларионов. - И естественно. на этом не заканчивается развитие, поэтому надеюсь, что тренеры в КХЛ, которые видели ребят в этих играх, будут больше им доверять, давать свободы в плане реализации того мастерства и таланта, которые у них есть".

"Когда многие лиги не играют, то есть возможность проявить себя на большой сцене в виде этого турнира. Ребята с этой задачей справились, у них есть большая поддержка от родителей, тех, кто следит за хоккеем. Мы уже им сказали, что они растапливают сердца болельщиков хоккея своей игрой, отношением к делу, желанием и энтузиазмом", - добавил он.