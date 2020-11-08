Ларионов: молодые российские хоккеисты блестяще выдержали экзамен на Евротуре

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сборная России, составленная из хоккеистов в возрасте до 20 лет, блестяще справилась со своими задачами на Кубке Карьяла. Такое мнение высказал исполняющий обязанности главного тренера команды Игорь Ларионов, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Сборная России выиграла финский этап Евротура, одержав победы во всех трех матчах.

"Ребята показали себя во всей красе. Тренерский штаб и все входящие в делегацию команды хотели, чтобы ребята вернули традиции советского хоккея и показали достойный, современный, атакующий хоккей, который дает удовлетворение болельщикам во всем мире, - сказал Ларионов. - Безусловно, это большой плюс для ребят, что мы таким образом их проверили перед молодежным чемпионатом мира. Хочется поблагодарить ФХР, которая предоставила возможность таким составом поехать на очень серьезный турнир, имеющий большую историю".

"Для ребят это был большой тест, с которым они очень хорошо справились. Но зная их потенциал, я понимаю, что они могут играть еще лучше", - добавил он.