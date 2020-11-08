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Кубок Карьяла

Третьяк: сборная России на Кубке Карьяла показала командную игру и уверенность в себе

Россияне, выступавшие молодежным составом, выиграли финский этап Евротура
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Молодые российские хоккеисты на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла - показали командную игру и необходимую уверенность в себе. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Россияне, выступавшие молодежным составом (игроки не старше 20 лет), выиграли финский этап Евротура, одержав победы во всех трех матчах.

"Не зря федерация и клубы работают. У нас шикарная молодежь, показавшая хороший уровень и убедительно выигравшая со счетом 3:0 у чехов. Никто не верил, что так возможно, но сыграть три матча за четыре дня на таком уровне - это просто прекрасно", - сказал Третьяк.

"Победа была одержана за счет командной игры: ребята не отбрасываются, контролируют шайбу, дорожат ей, нигде не уступают. Присутствовали настроение, бодрость и уверенность в себе, ну и надо отметить тренерский состав, который правильно расставил игроков", - добавил он.

По словам Третьяка, организация Кубка Карьяла с учетом изоляции команд была на самом высоком уровне. "Организаторы постарались, молодцы, у нас никто не заболел. Не будем забегать вперед по поводу того, будем ли мы дальше в таком количестве привлекать молодых игроков на Евротур. Раньше мы также их подключали, но не в таком количестве", - отметил он.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.

Теги
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