Третьяк: сборная России на Кубке Карьяла показала командную игру и уверенность в себе

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Молодые российские хоккеисты на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла - показали командную игру и необходимую уверенность в себе. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Россияне, выступавшие молодежным составом (игроки не старше 20 лет), выиграли финский этап Евротура, одержав победы во всех трех матчах.

"Не зря федерация и клубы работают. У нас шикарная молодежь, показавшая хороший уровень и убедительно выигравшая со счетом 3:0 у чехов. Никто не верил, что так возможно, но сыграть три матча за четыре дня на таком уровне - это просто прекрасно", - сказал Третьяк.

"Победа была одержана за счет командной игры: ребята не отбрасываются, контролируют шайбу, дорожат ей, нигде не уступают. Присутствовали настроение, бодрость и уверенность в себе, ну и надо отметить тренерский состав, который правильно расставил игроков", - добавил он.

По словам Третьяка, организация Кубка Карьяла с учетом изоляции команд была на самом высоком уровне. "Организаторы постарались, молодцы, у нас никто не заболел. Не будем забегать вперед по поводу того, будем ли мы дальше в таком количестве привлекать молодых игроков на Евротур. Раньше мы также их подключали, но не в таком количестве", - отметил он.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.