Дзюба попал в основной состав "Зенита" на матч РПЛ с "Краснодаром" без капитанской повязки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба сыграет с первых минут в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Состав "Зенита" опубликован пресс-службой РПЛ.

При этом капитанская повязка перешла от Дзюбы к хорватскому защитнику Деяну Ловрену.

Ранее Дзюба был выведен из состава сборной России на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу.

Матч "Зенит" - "Краснодар" пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге, начало - 19:00 мск.