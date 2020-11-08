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Футбол в России

Дзюба попал в основной состав "Зенита" на матч РПЛ с "Краснодаром" без капитанской повязки

Ранее футболист был выведен из состава сборной России на ближайшие матчи из-за скандального видео
Артем Дзюба Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба сыграет с первых минут в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Состав "Зенита" опубликован пресс-службой РПЛ.

При этом капитанская повязка перешла от Дзюбы к хорватскому защитнику Деяну Ловрену.

Ранее Дзюба был выведен из состава сборной России на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу.

Матч "Зенит" - "Краснодар" пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге, начало - 19:00 мск.

Теги
Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
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