Чемпион Bellator Немков хочет провести бой против Андерсона

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Чемпион организации боев смешанного стиля (ММА) Bellator россиянин Вадим Немков хочет провести бой против американца Кори Андерсона. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Хочу подраться с Кори Андерсоном. С Филом Дэвисом я уже дрался, неохота проводить реванш. Я бы подрался с новым. В Андерсоне нет ничего особенного и крутого, обычный борец, Бейдер намного серьезнее, я считаю", - сказал Немков.

Немков победил американца Райана Бейдера 21 августа нынешнего года и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе. Всего на счету спортсмена, входящего в команду Федора Емельяненко, 12 побед и два поражения.

В активе Андерсона 14 побед и пять поражений.