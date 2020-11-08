Роман Ротенберг: успех на Кубке Карьяла укрепит психологию победителя перед молодежным ЧМ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Победа на первом в сезоне этапе Евротура - Кубке Карьяла - даст молодежной сборной России необходимый эмоциональный фон и психологию победителя перед чемпионатом мира в Канаде. Такое мнение ТАСС выразил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной команды Роман Ротенберг.

В воскресенье сборная России оказалась сильнее команды Чехии (3:0) и стала победителем Кубка Карьяла, выиграв все три матча. Весь турнир россияне провели игроками не старше 20 лет. Обязанности главного тренера команды на турнире исполнял наставник молодежной сборной Игорь Ларионов.

"Все эти три матча были очень полезными для команды, это очень серьезный спарринг, хорошая подготовка к молодежному чемпионату мира. Было очень важно получить этот опыт, отработать все детали, посмотреть по игрокам и сочетаниям, на что они способны, - отметил Ротенберг. - Также важно было проверить командную психологию, тактические детали. Эта победа даст команде тот эмоциональный фон и психологию победителя, которая необходима для больших побед".

"Это только подготовительный этап. Наши игроки могут стать еще лучше, отработав все детали, чтобы быть еще сильнее и на чемпионате мира показывать результат и хоккей, на который мы рассчитываем", - добавил он.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.