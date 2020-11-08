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Летние олимпийские виды спорта

Гандболистки ЦСКА обыграли датский "Оденсе" в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 27:23

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московский гандбольный клуб ЦСКА дома победил датский "Оденсе" в матче группового этапа женской Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 27:23.

ЦСКА с пятью победами в шести матчах занимает второе место в таблице группы В, набрав 11 очков. На счету "Оденсе" 8 очков, команда располагается на четвертой строчке.

В следующем туре ЦСКА вновь сыграет с "Оденсе". Встреча пройдет 15 ноября в Дании.

Также в Лиге чемпионов участвует российский клуб "Ростов-Дон". Групповая стадия будет продолжаться до февраля. В 1/4 выйдут по две лучшие команды из двух групп, еще восемь клубов сыграют дополнительный раунд плей-офф за выход в четвертьфинал.

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