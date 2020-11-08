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Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Беспутин может провести бой 30 января в России

Россиянин после обнаружения допинга был лишен титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе
Александр Беспутин Yong Teck Lim/Getty Images
Описание
Александр Беспутин
© Yong Teck Lim/Getty Images

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Александр Беспутин может провести следующий бой 30 января в России. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Александр должен был выступить в андеркарде боя Артура Бетербиева (11 декабря в Москве - прим. ТАСС). Теперь поединок может состояться 30 января", - сказал собеседник агентства.

Беспутин был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Впоследствии, после обнаружения в его допинг-пробе запрещенных веществ, россиянин был лишен титула. Всего на его счету 13 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения.

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