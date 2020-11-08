Молодежная сборная России по хоккею начнет подготовку к чемпионату мира 28 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею начнет подготовку к молодежному чемпионату мира 28 ноября на базе в подмосковном Новогорске. Об этом журналистам в воскресенье после матча Кубка Карьяла с чехами сообщил главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне.

"Мы хотим собрать ребят 28 ноября в Новогорске, чтобы они сдали все необходимые тесты. Ребят подтянуть, поработать над коллективной игрой, над контролем шайбы, игрой в равных составах. Хотим дать ребятам почувствовать ту игру, которую мы от них хотим видеть на чемпионате мира. Также важно, чтобы ребята сплотились", - сказал Ларионов.

"Из Северной Америки пять человек, которые нам интересны. Все ребята будут привлечены. Думаю, что в ближайшие пару недель мы определимся с составом тренировочного лагеря", - добавил главный тренер молодежной сборной.

Сборная России одержала победу на Кубке Карьяла, выиграв все три матча на турнире. Россияне выступали молодежным составом.