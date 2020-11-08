Акинфеев взял пенальти в матче с "Ростовом", отразив удар ногой

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ногой отразил пенальти в матче Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) против "Ростова".

Матч проходит на "ВЭБ-Арене" в Москве. 11-метровый не реализовал полузащитник гостей Роман Еременко.

На чемпионате мира 2018 года в России Акинфеев таким же образом отразил решающий пенальти в послематчевой серии в 1/8 финала против команды Испании, благодаря чему сборная России сумела выйти в четвертьфинал.