Акинфеев взял пенальти в матче с "Ростовом", отразив удар ногой

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ногой отразил пенальти в матче Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) против "Ростова".
Матч проходит на "ВЭБ-Арене" в Москве. 11-метровый не реализовал полузащитник гостей Роман Еременко.
На чемпионате мира 2018 года в России Акинфеев таким же образом отразил решающий пенальти в послематчевой серии в 1/8 финала против команды Испании, благодаря чему сборная России сумела выйти в четвертьфинал.
АКИНФЕЕВ ВЗЯЛ ПЕНАЛЬТИ И СПАС ЦСКА— Матч ТВ (@MatchTV) November 8, 2020
Еременко не реализовал 11-метровый, Игорь вытащил ногами как в матче с испанцами.
Команда Ганчаренко пока ведет 1:0:https://t.co/xMjRtMJRmV pic.twitter.com/a1ClobxqGc
Описание
Игорь Акинфеев на ЧМ-2018© Антон Новодережкин/ТАСС