Вратарь сборной России Аскаров назвал первый матч с финнами самым сложным на Кубке Карьяла

ТАСС, 8 ноября. Голкипер сборной России по хоккею Ярослав Аскаров назвал первую игру Кубка Карьяла с командой Финляндии самой сложной для себя. Об этом Аскаров рассказал журналистам.

Третьяк: сборная России на Кубке Карьяла показала командную игру и уверенность в себе

Сборная России выступала на турнире игроками не старше 20 лет и одержала победы во всех трех матчах. Команда Игоря Ларионова переиграла финнов (6:2), шведов (2:1 по буллитам) и чехов (3:0). Аскаров провел все три игры.

"Сегодня было легче всего, с каждой игрой становится проще. Для меня самая тяжелая игра была с финнами. У меня был длительный перерыв, а потом я уже набрал форму. Матчи со шведами и чехами в плане моих ощущений были легче", - отметил Аскаров.

"Больше всего доволен сегодняшним матчем с чехами. Этот турнир - колоссальный опыт для нас. Получилось так, что сыграли хорошо, выиграли все три игры и турнир. Такие победы окрыляют", - добавил он.

Аскаров подчеркнул, что исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов создает хорошую атмосферу в раздевалке. "Голос никто никогда не повышает. идет рабочий процесс, все друг друга подбадривают на льду и вне льда. Ларионов имеет колоссальный опыт и создает хорошую обстановку", - заявил голкипер сборной России.

В заключительном матче Кубка Карьяла сыграют команды Финляндии и Швеции. Встреча начнется в 18:30 мск.