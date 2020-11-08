Победитель Гран-при Москвы по борьбе Куулар еще не до конца восстановился после COVID-19

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Борец вольного стиля россиянин Начын Куулар еще не до конца восстановился после того, как переболел коронавирусом. Об этом спортсмен рассказал журналистам после финальной схватки Гран-при Москвы по борьбе.

Куулар стал победителем турнира в весовой категории до 65 кг.

"Предполагал, что схватка сложится именно таким образом, в связи с пандемией мы очень долго не выступали, - отметил борец. - Это практически мой второй старт, на чемпионате России не выступал, готовился, но заболел коронавирусной инфекцией. Выздоровел, но болезнь дает о себе знать, пока не полностью восстановился. Задыхаюсь, бывает слабость, тренировки порой даются тяжело".

Международные соревнования по вольной и греко-римской борьбе "Гран-при Москвы - 2020" проходят в столице 7 и 8 ноября. Они являются первым крупным международным турниром в календаре Объединенного мира борьбы (UWW), который будет проведен с начала пандемии.