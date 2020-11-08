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Футбол в Италии
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Алексей Миранчук отличился в дебютном матче в чемпионате Италии

Российский полузащитник сравнял счет в игре с "Интером" после выхода на замену
Алексей Миранчук AP Photo/Pavel Golovkin
Описание
Алексей Миранчук
© AP Photo/Pavel Golovkin

ТАСС, 8 ноября. Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук сумел отличиться в дебютном матче в чемпионате Италии по футболу. Россиянин вышел на замену на 60-й минуте, на 79-й он сравнял счет (1:1) в игре седьмого тура против миланского "Интера".

Российский футболист до этого несколько раз попадал в заявку на матчи Серии А, но оставался на скамейке запасных.

Первый матч за "Аталанту" Миранчук провел 21 октября в Лиге чемпионов. В игре против датского "Мидтьюлланна" он вышел на замену на 80-й минуте и отметился забитым мячом.

Россиянин перешел в "Аталанту" в начале сентября. 23 августа он получил травму, из-за которой пропустил первые матчи команды в сезоне.

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