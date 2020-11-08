ЦСКА обыграл "Ростов" и вернул себе единоличное лидерство в РПЛ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. ЦСКА на своем поле победил "Ростов" со счетом 2:0 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.
Голами отметились Константин Кучаев (20-я минута) и Федор Чалов (74). На 60-й минуте Игорь Акинфеев ногой отбил пенальти в исполнении Романа Еременко, выступавшего с 2014 по 2017 год за ЦСКА.
На девятой минуте из-за травмы поле покинул полузащитник армейцев Бахтиёр Зайнутдинов, вместо него на поле вышел защитник Виктор Васин. Хавбек пополнил состав армейцев в августе, перейдя из "Ростова". У гостей встречу пропустили из-за травм Матиас Норманн, Алексей Козлов, Хорен Байрамян, а также бывший игрок ЦСКА Павел Мамаев.
Кучаев забил шестой мяч в 14 матчах этого сезона РПЛ и сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне Николой Влашичем, в активе которого также четыре голевые передачи.
Армейцы не могли победить "Ростов" на протяжении четырех последних матчей чемпионата (одна ничья, три поражения). В предыдущий раз ЦСКА обыграл "Ростов" на выезде 1 апреля 2018 года (2:1). Предпоследний матч команд прошел в марте в Ростове-на-Дону и завершился победой хозяев со счетом 3:2. По ходу игры было назначено три пенальти, футболисты получили 10 предупреждений, а игрокам армейцев Ильзату Ахметову и Вадиму Карпову были показаны прямые красные карточки.
После 14 матчей ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, в активе команды Виктора Гончаренко 31 очко. Подопечные Валерия Карпина с 23 очками занимают шестое место. В следующем туре армейцы примут "Сочи" 22 ноября, ростовчане в тот же день сыграют на выезде с казанским "Рубином".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|14
|10
|1
|3
|27-10
|31
|2
|Спартак
|14
|8
|4
|2
|24-15
|28
|3
|Зенит
|13
|8
|3
|2
|27-9
|27
|4
|Динамо
|13
|7
|2
|4
|15-10
|23
|5
|Сочи
|14
|6
|5
|3
|22-20
|23
|6
|Ростов
|14
|7
|2
|5
|16-15
|23
|7
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|17-16
|23
|8
|Локомотив
|13
|6
|3
|4
|14-11
|21
|9
|Рубин
|14
|6
|3
|5
|21-20
|21
|10
|Краснодар
|13
|5
|3
|5
|22-15
|18
|11
|Урал
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|17-26
|13
|13
|Тамбов
|14
|3
|3
|8
|11-17
|12
|14
|Химки
|14
|3
|3
|8
|15-25
|12
|15
|Ротор
|14
|1
|4
|9
|7-23
|7
|16
|Уфа
|14
|1
|4
|9
|8-27
|7