ЦСКА обыграл "Ростов" и вернул себе единоличное лидерство в РПЛ

Голами отметились Константин Кучаев (20-я минута) и Федор Чалов (74). На 60-й минуте Игорь Акинфеев ногой отбил пенальти в исполнении Романа Еременко, выступавшего с 2014 по 2017 год за ЦСКА.

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. ЦСКА на своем поле победил "Ростов" со счетом 2:0 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

На девятой минуте из-за травмы поле покинул полузащитник армейцев Бахтиёр Зайнутдинов, вместо него на поле вышел защитник Виктор Васин. Хавбек пополнил состав армейцев в августе, перейдя из "Ростова". У гостей встречу пропустили из-за травм Матиас Норманн, Алексей Козлов, Хорен Байрамян, а также бывший игрок ЦСКА Павел Мамаев.

Кучаев забил шестой мяч в 14 матчах этого сезона РПЛ и сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне Николой Влашичем, в активе которого также четыре голевые передачи.

Армейцы не могли победить "Ростов" на протяжении четырех последних матчей чемпионата (одна ничья, три поражения). В предыдущий раз ЦСКА обыграл "Ростов" на выезде 1 апреля 2018 года (2:1). Предпоследний матч команд прошел в марте в Ростове-на-Дону и завершился победой хозяев со счетом 3:2. По ходу игры было назначено три пенальти, футболисты получили 10 предупреждений, а игрокам армейцев Ильзату Ахметову и Вадиму Карпову были показаны прямые красные карточки.

После 14 матчей ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, в активе команды Виктора Гончаренко 31 очко. Подопечные Валерия Карпина с 23 очками занимают шестое место. В следующем туре армейцы примут "Сочи" 22 ноября, ростовчане в тот же день сыграют на выезде с казанским "Рубином".