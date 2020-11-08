Быков не считает неожиданной победу молодежной сборной России по хоккею в Кубке Карьяла

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Победу выступавшей молодежном составом сборной России по хоккею на первом в сезоне этапе Евротура - Кубке Карьяла - не стоит считать неожиданной. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Вячеслав Быков.

В воскресенье сборная России оказалась сильнее команды Чехии (3:0) и стала победителем Кубка Карьяла, выиграв все три матча. В составе российской сборной выступали игроки не старше 20 лет. Обязанности главного тренера команды на турнире исполнял наставник молодежной сборной Игорь Ларионов.

"Я не удивлен такому результату, потому что в команде собраны талантливые ребята, которые имеют серьезный опыт игры в КХЛ - лучшей лиге Европы, второй по силе в мире, - сказал Быков. - Там они встречаются с игроками высокого уровня, они знают, что такое взрослый хоккей. Было просто приятно видеть, что они не тушевались, а четко играли, брали инициативу, рисковали и показывали хорошее качество".

"Система работает. Нужно поздравить тренеров, руководителей клубов, которые доверяют молодым место в составе, где они могут набираться опыта", - добавил он.

Команда под руководством Ларионова продолжит подготовку к молодежному чемпионату мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.

"В преддверии молодежного чемпионата мира ребята получили колоссальный опыт, но там будет уже совсем другой турнир, со своей атмосферой, другими эмоциями и командами. Не думаю, что после такого успеха у них закружится голова, но такие победы повышают уверенность в своих силах", - сказал Быков.