Фигуристка Константинова заявила, что спокойно приняла оценки на этапе Кубка России

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Станислава Константинова рассказала, что спокойно отнеслась к оценкам за короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Об этом она заявила журналистам.

В воскресенье она набрала 62,60 балла за короткую программу, не попав в тройку лучших.

"Возможно, я была не так уверена, как на том этапе, это был первый старт перед публикой, я выходила отжигать, а тут я рассчитывала на качественное матерое катание. Я похудела, раскатала коньки, работала над прыжками, исправила заход на лутц", - сказала Константинова.

"Я недовольна, конечно, на пару баллов меньше получила, чем за чистую короткую программу на прошлом этапе, но на баллы не смотрела. Спасибо, что не в самом низу таблицы с таким прокатом", - добавила она.

На втором этапе соревнований, который прошел в октябре в Москве, Константинова стала пятой, набрав 196,83 балла.

"Там не особо была понятна моя реакция, наверное, казалось, что я не особо была довольна своими баллами - ни в коем случае, мне было абсолютно все равно. Я выходила отжечь, и я неделю держала в себе, что должна "взорвать". Выходить на прокат, чтобы получить удовольствие и потом сидеть с кислой миной из-за оценок, виня судей - это было бы лицемерно".