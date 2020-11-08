Фигуристка Косторная лидирует после короткой программы на четвертом этапе Кубка России

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Алена Косторная занимает первое место после короткой программы на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани.

Косторная получила за свой прокат 78,15 балла, второе место занимает Александра Трусова (77,42), третьей идет Майя Хромых (76,89).

Произвольную программу девушки представят в понедельник. Позднее в воскресенье с короткой программой выступят мужчины.

Косторная имеет в активе победы на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при ISU.