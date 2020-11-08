Фигуристка Трусова связала ошибку на тройном акселе на Кубке России в Казани с волнением

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Волнение стало причиной ошибки двукратной чемпионки мира среди юниоров фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на этапе Кубка России в Казани. Об этом она сообщила журналистам.

16-летняя Трусова на тройном акселе коснулась льда второй ногой, но смогла устоять. Остальные элементы были выполнены без ошибок. Фигуристка получила за свой прокат 77,42 балла и занимает второе место после короткой программы.

"Я тренировала тройной аксель на разминке, с первого раза сделала, мне достаточно одного, - сказала она. - Видимо, волнение сказалось - на тренировках я не ошибаюсь, очень редко. Ошибка не сказалась - я всегда забываю про предыдущий элемент".

Ранее в Instagram Академии Евгения Плющенко, у которого тренируется Трусова, появилось видео, на котором спортсменка исполняет четверной риттбергер (ранее не исполнялся на соревнованиях у женщин) и четверной лутц с руками наверх. "Если вы про риттбергер и лутц - сразу после этапа [в Москве], - ответила фигуристка на вопрос о том, когда она начала изучать новый элемент и тренировать четверной лутц в утяжеленном виде. - Это никак не могло отвлекать меня. Я всегда стремлюсь делать первая, как и все остальные прыжки".

Произвольную программу фигуристки представят в понедельник.