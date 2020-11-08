Борец Чехиркин заявил, что оценивает свое состояние удовлетворительно

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин оценивает свое состояние как удовлетворительное после режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. Об этом спортсмен заявил журналистам.

Чехиркин на Гран-при Москвы одержал победу в весовой категории до 77 кг, победив Абуязида Манцигова.

"Мы не первый раз боремся, ничего удивительного не произошло, знаем сильные и слабые стороны друг друга. Схватка была равная, я был более активным и победил, думаю, мы оба свою задачу выполнили. Особую мотивацию дает то, что мы в одной весовой категории с ним, и с Власовым, это значит, что ни на одном турнире нельзя оступаться. Да и так нигде не хочется проигрывать, конечно", - сказал спортсмен.

"Удалось ли убедить тренеров? Вопрос к ним, дальше будет видно. Состояние после режима самоизоляции оцениваю удовлетворительно, тренировался дома. Дальше у нас сбор, в январе чемпионат страны. Будем отталкиваться от результатов", - добавил он.

Традиционный международный турнир по вольной и греко-римской борьбе Гран-при "Москва", посвященный памяти первого президента Федерации спортивной борьбы России Ивана Ярыгина, проходит в российской столице во Дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой.