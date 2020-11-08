Даниил Медведев выиграл турнир серии Masters в Париже

ТАСС, 8 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии Masters, который завершился в Париже. В финале он выиграл у представителя Германии Александра Зверева.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:1 в пользу 24-летнего россиянина, который был посеян на турнире под третьим номером. 23-летний Зверев имел четвертый номер посева.

Теннисисты встречались в седьмой раз, все матчи прошли на "харде". Медведев одержал вторую победу в противостоянии - в предыдущий раз он обыгрывал Зверева также в финале Masters, став лучшим на турнире 2019 года в Шанхае. Россиянин в четвертый раз играл в финале турнира самой престижной категории Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и завоевал третий титул. На счету Зверева также три титула Masters, а поражение стало для него четвертым в финалах турниров серии. Оба теннисиста второй год подряд сыграют на Итоговом турнире АТР, который запланирован в Лондоне с 15 по 22 ноября.

Медведев, занимающий пятое место в мировом рейтинге, впервые сыграл в финале турнира ATP этого сезона. Последний раз он участвовал в решающем матче 13 октября прошлого года, когда выиграл Masters в Шанхае. Теперь на счету россиянина восемь титулов АТР, лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для Медведева является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Зверев занимает седьмое место в рейтинге ATP. В его активе 11 побед на турнирах под эгидой организации. Наивысшим достижением Зверева на турнирах серии Большого шлема также является финал Открытого чемпионата США - в заключительном матче турнира этого сезона он проиграл австрийцу Доминику Тиму.

Общий призовой фонд соревнования составил €3,15 млн. Медведев - четвертый россиянин, выигравший парижский турнир, до него лучшими становились Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006) и Карен Хачанов (2018).