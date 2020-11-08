Борец Манцигов заявил, что ставит цель попасть на Олимпиаду в Токио

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Уступивший в финальной схватке на Гран-при Москвы по греко-римской борьбе Абуязид Манцигов ставит цель попасть на Олимпийские игры в Токио. Об этом он рассказал по итогам соревнований журналистам.

Александр Чехиркин победил Манцигова на Гран-при Москвы в весовой категории до 77 кг.

"Боролся за себя, за родных. За место в олимпийской команде? Да, но это еще не последнее слово, впереди у нас чемпионат России. Это был первый старт после долгого перерыва, поэтому было немного тяжеловато, только входим в колею", - сказал Манцигов.

"Стараюсь больше всех тренироваться, у меня есть цель - Олимпийские игры. Выложился полностью, но чуть-чуть не хватило, скорее всего, не хватило "физики". Недавно перешел в эту категорию, после вчерашней схватки был даже недовес. Но еще есть время дорасти, наберу форму перед чемпионатом России".