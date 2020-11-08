Косторная сообщила, что вернула тройной аксель лишь за неделю до этапа Кубка РФ в Казани

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Чемпионка Европы фигуристка Алена Косторная снова начала исполнять свой коронный тройной аксель лишь за неделю до первого турнира в сезоне - этапа Кубка России в Казани, а за две недели до соревнования спортсменка сменила коньки. Об этом Косторная сообщила журналистам после короткой программы на Кубке России, стартовавшем в воскресенье в Казани.

Косторная получила за свой прокат 78,15 балла и занимает первую строчку, на втором месте Александра Трусова (77,42), третьей идет Майя Хромых (76,89). В короткой программе Косторная сделала очень высокий двойной аксель на том месте, где раньше неоднократно делала тройной.

"Тройной аксель у меня находится в работе, посоветовавшись с тренерами, решили, что в короткой программе его делать не нужно. Возможно, завтра, в произвольной, его и попробую, но нужно будет посмотреть, как пойдет на тренировке, - сообщила Косторная. - Это достаточно сложный прыжок, будем пробовать, но аккуратно - резкое начало может быть чревато травмой".

"У меня новые ботинки, им всего две недели - первую неделю я в целом чувствовала в них лед, про прыжки даже было страшно говорить: я в одну сторону, коньки в другую, как тот "котопес", что в разные стороны. На вторую неделю начали прыгать, программы собирать. Но сразу собирать прокаты было нельзя - это нагрузка и на сердце, и на все в целом, не катать и сразу начать - это может плохо закончиться", - рассказала Косторная.

"Было вращение не сделано, как оно могло быть сделано, плюс заклон, который я очень много тренировала, - отметила фигуристка, комментируя свое выступление. - Было тяжело растянуться - я это делала во время самоизоляции, но как только начинаются прыжки, спина у тебя как у червяка болтается. Да и по прыжкам можно было бы лучше намного, но главное начать - и я попробовала".